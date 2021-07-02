雲林夜市4日微解封生變？西螺公所基於防疫緊急煞車

雲林縣政府原訂本周日（4日）將實施微解封，有條件開放西螺東南觀光夜市做第一場微解封示範，消息傳出引發各方議論，有人支持有人反對，西螺鎮公所也馬上在臉書表達「先不要」的反對立場，今天並與東南夜市管委會協商後，決議暫緩開市。

繼台北市夜市微解封之後，雲林縣政府也於上周與縣內幾個夜市的攤商視訊會議討論是否解封，縣長張麗善表示，許多業沒有勞保、稅籍資料，無法申請紓困補助，1個多月沒做生意，苦不堪言；因此在疫情控制下，提早試辦微解封，讓大家逐步恢復生計。

縣府昨天並開出8條件讓攤商分流作生意，並選定停車空間最完善、腹地廣達1.7公頃的西螺東南夜市作為夜市解封的示範，同時也在開市前，裝設3台人流監控器，微解封開市在即，西螺鎮公所即在臉書呼籲「先不要」，表達反對夜市解封立場，也引來網友熱烈討論。

網友多數支持暫時不要解封，但有部分攤商則留言「你們有家庭要養，難道我們做夜市的就該死嗎？早市，黃昏市場，各大賣場都可以營業，為什麼我們夜市就不能營業？我有貸款要繳，養三個小孩，家庭生活開銷，水電費要繳，已經一個多月了，你們有替我們做夜市人想過嗎？」。

民眾對夜市解封意見不一，西螺東南觀光夜市總幹事黃建發也無奈表示，微解封只是單純想幫攤商解決生計，防疫方面也都有規畫，沒想到有人反對，大家不希望解封造成地方不睦，只能再忍耐。

西螺鎮長鄭玲惠今天也邀集西螺東南夜市主委陳重有等人緊急會商，鄭玲惠強調，目前仍處三級警戒，更是防堵Delta變種病毒的重要關鍵期，「暫緩」微解封才是明智之舉，保護好攤商、消費者、在地居民，希望團結防疫為重。

夜市主委陳重有等人也表示，攤商已一個多月沒做生意，生活壓力也很大，但以目前疫情情勢，開與不開大家壓力都很大，西螺靠近彰化，一旦開市的人流複雜，基於防疫安全考量，將會再和攤商溝通，請大家暫時再忍耐一下，配合「暫緩」微解封，等警戒三級到7/12，依據中央疫情指揮中心統一指示，再做打算。