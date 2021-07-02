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學生安心fun暑假安全不能忘！黃偉哲寫信叮嚀家長

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
明天放暑假，台南市長黃偉哲寫信叮嚀，希望學生有個安全快樂的暑假。圖／擷取畫面
明天放暑假，台南市長黃偉哲寫信叮嚀，希望學生有個安全快樂的暑假。圖／擷取畫面

明天暑假開始，台南市長黃偉哲市長深感此次疫情對學校及學生、家長的學習型態及生活適應產生很大的衝擊，今寫信給家長，呼籲學校及家長共同關心孩子暑期生活。他提醒學生一定要妥善運用網路不要成癮，並注意自身安全，也希望家長與學生共同規畫暑期活動，養成規律生活習慣。

教育局長鄭新輝局長表示，在停課期間，教育局除了線上直播教學課程外，也推出多項創新的因應方案，包括建立「我的餐盤-你今天5健康了嗎？」營養教育網、健康促進教育網、幼教學習資源網，同時升級自造教育及科技中心為「雲端直播科技中心」、南瀛天文館提供「天文博課來」課程等，都是非常好的暑期線上學習資源，讓自主學習延續暑假不中斷。

雖然學生停課未到校，已請學校務必利用學校官網、班群網路等進行暑期安全宣導，確實將市長的信轉給家長，一起叮嚀留意戲水安全、交通安全、網路自我保護及身體健康管理，希望每位學生謹記「安心fun暑假，安全不能忘！」。

另學生暑期的心理關懷，學生輔導諮商中心也有規劃個案關懷方案，並由家庭教育中心提供親子服務諮詢專線，透過電話聯繫及會議軟體等管道持續追蹤學生的生活適應情況，適時給予溫暖支持。

直播 教育局 停課

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