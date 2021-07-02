鹽地產出高纖綠寶石 嘉義林管沿海試種烏腳綠竹筍成功

炎炎夏日吃筍好食節，嘉義沿海地層下陷、土壤鹽化，農耕不易，海岸造林工作難度高。林務局嘉義林區管理處去年6月在沿海東石鄉試種原生烏腳綠竹，經過1年，這批竹苗已由70公分，長到超過2公尺可以收成，綠竹筍單價高，未來可推廣海岸鹽化地農民種植，兼顧生計又營造海岸防風林，提高生物多樣性，一舉數得。

嘉義林管處指出，烏腳綠竹特產台灣，生長迅速可扦插繁殖，為海岸防風林潛力樹種，該處選擇東石試驗栽植45株抗鹽烏腳綠竹，竹苗來自中央研究院前研究員黃麗春博士與工業技術研究院合作培育的抗鹽烏腳綠竹組織培養苗。

林地位在漁塭旁，土壤為壤質砂土且有鹽化現象，栽植環境排水要好，竹子忌罹煙草嵌紋病毒 (TMV)，栽種人員不可有抽煙習慣。前陣子乾旱，雨量少日照強，林管處人員發現部分葉子末端有枯黃佈滿蚜蟲吸食汁液，雖有蟲害不須施用藥劑，後來上演自然課程一物剋一物的「共生關係」。

當蚜蟲出現，蚜蟲剋星瓢蟲會捕殺，因此有瓢蟲地方一定有蚜蟲，有蚜蟲地方就有螞蟻，蚜蟲、螞蟻、瓢蟲三者形成有趣三角關係，經大雨過後滋養大地，枯黃葉子及蟲害改善，綠油油竹子和林地表現生命的活力，雨後夏筍嶄露頭角！