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嘉義縣朝夜市13日解封規畫 防群聚設叫號取餐區

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣逾半個月零本土確診，疫情緩和，許多夜市攤商希望早日解封，縣長翁章梁指示經發處與攤商自治會研議；昨天研商結果，將朝13日解封規畫。圖／嘉縣府提供
嘉義縣逾半個月零本土確診，疫情緩和，許多夜市攤商希望早日解封，縣長翁章梁指示經發處與攤商自治會研議；昨天研商結果，將朝13日解封規畫。圖／嘉縣府提供

嘉義縣逾半個月零本土確診，疫情緩和，許多夜市攤商希望早日解封，縣長翁章梁指示經發處與攤商自治會研議；昨天研商結果，將朝13日解封規畫，夜市代表對縣府要求設置「取餐區」表示執行困難，夜市將以叫號取餐區規畫。

夜市解封日期及防疫做為，各鄉鎮市21處夜市代表都表達配合，對攤位採取實聯制、不內用，禁止邊走邊吃等防疫做為，都同意配合，但對取餐區設置，因夜市攤位小吃及攤位形態差異大，執行困難，改用叫號取餐區，規畫點餐、取餐區隔群聚。

縣府原希望選定一處夜市當示範，再逐步解封，後因考量各鄉鎮市夜市型態管理方式不同，未選示範夜市，對夜市出入口，因考量大夜市出入口多，管制單一出入口困難，未限制單一出入口。

全台三級防疫延長到12日結束，規畫夜市13日解封，翁章梁說，針對夜市、部分行業或場所微解封研議中，希望找到顧及民眾生活也兼顧防疫，不讓夜市成為防疫破口，最基本要求，仍維持僅能外帶不開放內用，夜市應進行人流管制，各攤商也應設有QR Code落實實聯制。

夜市 翁章梁 實聯制

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