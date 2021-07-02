民間自主抗疫！小鎮醫師發起社區共生行動信義房屋力挺

創辦嘉義縣新港文教基金會的前行政院政務委員陳錦煌，新冠肺炎疫情爆發，扮抗疫急先鋒，臉書貼文勸阻大甲媽祖遶境，宣導防疫衛教，號召動員地方組社區防疫行動委員會，最近在信義房屋力挺下，成立「社區共生行動互助網」，舉辦「全台一家，100個疫情下互助共生做法大募集」活動。

陳錦煌在「社區共生行動互助網」成立宣言說，社區是生活地方，也是預防醫學三段五級中促進健康、特殊防護及恢復健康之所在，台灣人面臨新冠肺炎世紀大流行生命威脅，保護醫院、照護社區，讓人民無後顧之憂，是身為醫師無可逃避責任。

1995年台灣實施健保制度後，論量計酬缺少家庭醫師制度，醫療體系發展頭重腳輕醫師只想到治療，不願融入社區生活，推動各式疾病預防，病人看病如逛夜市，醫療服務三長二短，這種醫療體系，正是這隻沒有症狀也會傳染新冠病毒滋生的溫床。

去年新冠肺炎侵襲義大利北部，當地若望二十三世醫院收治新冠病人最多，也是死亡最慘重的地方，在去年三月NEJM一篇文章，該院醫師提出最沉痛的呼籲，以後若碰到大流行，不能再以病人為中心的醫療模式，須改成「以社區為中心的照護模式」。

現在新冠肺炎社區群聚感染，一波未平一波又起，醫學中心瀕臨崩潰，透過疾苗接種，產生群體免疫似乎遙遙無期，新冠病毒突變逐漸「流感化」，如何強化健康社區生活共同體，學習和新冠病毒共生，正是新冠病毒給台灣醫界最大的教訓，歡迎加入「社區共生行動互助網」也期望醫師們走出診間, 走入社區和各式各樣的專業一起共生、行動、互助健康的社區，健康的台灣 才有可能。