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含飴「氣」孫！停課不停學爺奶帶孫辛苦有人快得憂鬱症

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子市文化里長楊石旭帶6名孫子，他形容是含飴「氣」孫！許多阿公阿嬤深有同感。圖／楊石旭提供
朴子市文化里長楊石旭帶6名孫子，他形容是含飴「氣」孫！許多阿公阿嬤深有同感。圖／楊石旭提供

全台三級防疫逾1個月，學校放暑假，補習班及安親班還未開課，停課不停學，父母上班賺錢，嘉義縣許多爺奶帶孫子，時間一長，有阿嬤說，「快得憂鬱症了」；朴子市文化里長楊石旭帶6名孫子，他形容是含飴「氣」孫！許多阿公阿嬤深有同感。

楊石旭說，三級疫情逾1個月，過含飴「氣」孫的日子，可能還有得等，想必有孩子的家庭，許多家長因受到疫情關係，待在家裡長期與孩子相處，必然會遇到氣得你沒話說的種種問題。

再加上暑假將近2個月，這一休可比這三級疫情時間還長，對許多家長來說有如「驚悚電影」一般，日復一日的面對孩子們，每位做家長的「忍」工必然得達到最高峰，需要不斷的深呼吸，努力修身養性，期待疫情快快結束，孩子們能夠趕快去乖乖上學去！

有阿嬤說，「顧孫子真的很辛苦、但喜怒哀樂都有，我也是每天在家顧孫子、希望這個疫情趕快過去，大家恢復正常的生活。」有名阿嬤說，「照顧3名阿孫，快得憂鬱症了！」還有阿嬤說，「這些日子我來嘉義顧2個小孩，比做工作還累！」

根據家扶調查，親子因停課相處時間平均每天增加約7小時，家長育兒壓力倍增，有逾5成家長易有負面情緒、親子衝突增加，讓親子關係拉警報。

諮商心理師建議長先學會如何照顧好自己，才能照顧好孩子，面對突如其來的壓力，家長需要先彼此溝通並做好分工，參加支持團體或規畫屬於自己時間，為負面情緒尋找發洩管道。

疫情 阿嬤 憂鬱症

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