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悶久了！ 仁義潭水庫湖光山色美景療癒 釣客垂釣挨批

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
自來水公司第五區管理處封閉仁義潭大壩人行步道，避免遊客群聚。圖／蘇家弘提供
自來水公司第五區管理處封閉仁義潭大壩人行步道，避免遊客群聚。圖／蘇家弘提供

上個月連續梅雨帶來豐沛雨量，嘉義縣番路鄉仁義潭水庫接近滿水位，湖光山色美景再現，防疫三級逾1個月，許多民眾悶壞了，仁義潭出現遊客，自來水公司第五區管理處獲報封閉大壩人行步道，避免遊客群聚，但有人發現釣客垂釣，擔心汙染水質。

供應嘉義地區民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，蓄水率逾9成，目前供應民生用水無虞，有人發現仁義潭大壩，不只假日吸引民眾休閒散步，還有釣客在仁義潭進水口垂釣，無視水公司在大壩豎立禁止垂釣公告。

水公司第五區管理處副處長吳界明說，水庫禁止垂釣，查獲將依違反水利法處1萬以上5萬元以下罰款，假日會加派人力巡視，勸導勿釣魚，不從依法開單處罰。

全台防疫三級，為避免群聚增加感染風險，日前將人行步道封閉，張貼「疫情期間，防止群聚，暫停開放」標語，附近涼亭、公廁圍起封閉，預計封閉至中央流行疫情指揮中心解除禁止戶外10人以上群聚規定後，才重新開放，請民眾共體時艱。

目前遊客只能在仁義潭大霸外觀賞湖光山色美景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝湖光山色美景，讓人心曠神怡，看到水庫接近滿水位，水情紓解，在嚴峻疫情下，讓人有紓解壓力療癒效果。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝仁義潭湖光山色美景，水庫接近滿水位，水情紓解，在嚴峻疫情下，讓人有紓解壓力療癒效果。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝仁義潭湖光山色美景，水庫接近滿水位，水情紓解，在嚴峻疫情下，讓人有紓解壓力療癒效果。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝仁義潭湖光山色美景，水庫接近滿水位，水情紓解，在嚴峻疫情下，讓人有紓解壓力療癒效果。圖／蘇家弘提供
生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍攝仁義潭湖光山色美景，水庫接近滿水位，水情紓解，在嚴峻疫情下，讓人有紓解壓力療癒效果。圖／蘇家弘提供
有人發現仁義潭周末假日釣客垂釣，擔心汙染水質。圖／讀者提供
有人發現仁義潭周末假日釣客垂釣，擔心汙染水質。圖／讀者提供
有人發現仁義潭周末假日釣客垂釣，擔心汙染水質。圖／讀者提供
有人發現仁義潭周末假日釣客垂釣，擔心汙染水質。圖／讀者提供

水庫 疫情 大壩

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