最好吃的芒果在嘉義！正妹農會總幹事霸氣捐千斤

嘉義縣昨天開放72歲以上長者施打疫苗，縣農會總幹事黃貞瑜、立委陳明文等也到場贈送芒果禮盒及黑木耳飲，慰問醫護人員辛勞，黃貞瑜表示，很多人不知道嘉義縣也有生產芒果，希望能藉此機會讓更多人知道，嘉義縣有「全台灣最好吃的芒果」。

黃貞瑜說，民眾大多以為台灣只有台南屏東生產芒果，殊不知嘉義縣大林、民雄生產的芒果台農一號是全台灣最頂尖，果香濃郁、入口即化，最近受疫情影響，果農銷路中斷，他也希望藉此機會，推廣嘉義芒果。

黃貞瑜表示，現在嘉義縣芒果收成期落在6至7月，現正逢生產旺季，很多農民以前都會將芒果銷往餐廳或飲料店，如今受疫情影響，通路紛紛中斷，日前他在臉書PO文引發網友熱議，也希望能藉此善舉促進嘉義芒果銷量。

此次嘉義縣農會向大林、民雄四間在地青農收購近千斤上等芒果，製成禮盒分送給接種站辛苦的工作人員，表達感激之意；另，陳明文也分送近千瓶的中埔黑木耳飲給現場工作人員。

陳明文表示，近日天氣炎熱，醫護人員頂著烈日身著防護衣，擔心他們體力不足，因此選擇來自中埔旭嶺農場的罐裝黑木耳，一方面替醫護解渴，也能增加飽足感，黑木耳入喉青甜不燥，現場醫護人員。