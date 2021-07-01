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嘉義文創園區包商傳解約 聲明「未定案」商家組自救會

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義文創園區現委由新嘉文創公司經營。記者林伯驊／攝影
嘉義文創園區現委由新嘉文創公司經營。記者林伯驊／攝影

嘉義市文創園區委外營運的新嘉文創公司，驚傳最後3名員工恐僅任職至本月底，園內進駐的廠商擔心公司和文化部解約，已成組自救會；對此，新嘉昨發表聲明，公司和園內廠商租賃合約，屬於與文化部合意終止契約協議的處理範疇，現尚未有定案，未要求廠商即刻撤離。

本報今聯繫新嘉文創公司，尚未接獲回應。據了解，新嘉文創從年初陸續資遣員工，嘉市府社會處證實，上月接獲通報資遣7人，今天園內已有吊車拆除展覽品。

文化局表示，文化部、新嘉文創目前未公布後續處理文創園區方式，但去年立法院教育及文化委員會曾到園區考察，就積極向文化部爭取支持，駐園廠商之後想續留或離開，都會盡力捍衛權益，接下來園區定位，市府會與文化部溝通；另已延期的嘉義設計展，也選定使用園區A、V棟做主展區，B、C棟當設計研究院，此部分與文化部直接對接，若要舉辦時不受影響。

市議員鄭光宏說，今年農曆新年後聽到新嘉文創想解約的傳聞，但3月園區出租率百分百，直到6月底園內的廠商告知已組自救會，再得知公司6月底資遣後，剩最後3員工可能也只做到7月底，加上昨天公司發聲明，似乎逐步印證解約傳聞。

鄭光宏指出，園內廠商包括知名「國王蝴蝶秘密基地」咖啡店等，近期用線上銷售，或將園內據點當辦公室，不過廠商憂心，新嘉文創解約後，園區要跟著清空恢復原狀；他強調，若解約為真，不管未來是文化部直接管轄、委託代管或新的經營團隊進駐，園區內現有廠商、業者，合法權益一定要優先保障，市府應主動關心、協調，提供業者協助，必要時甚至向文化部爭取暫時性代管，先度過目前困境。

新嘉文創公司昨天發聲明給廠商，近兩年因疫情，原本大型展演及活動接連喊停、場地短期租約取消，配合三級警戒自5月16日起全區封園，導致參觀量與營收急遽下降，包含各廠商營運連帶受影響，但公司與各進駐廠商的租賃合約、後續處理，「亦為與文化部合意終止契約協議處理範疇」，目前雙方協商尚未有最終定案，也沒要求廠商即刻撤離園區，請勿聽信未證實之相關消息，以公司後續公告為主。

嘉義文創園區在三級警戒期間封園，僅在中山路門口留小通道。記者林伯驊／攝影
嘉義文創園區在三級警戒期間封園，僅在中山路門口留小通道。記者林伯驊／攝影
新嘉文創公司昨天發聲明給園區廠商，表示仍與文化部協議，尚未有定案。記者林伯驊／翻攝
新嘉文創公司昨天發聲明給園區廠商，表示仍與文化部協議，尚未有定案。記者林伯驊／翻攝
嘉市嘉義文創園區近期因三級警戒封園。記者林伯驊／攝影
嘉市嘉義文創園區近期因三級警戒封園。記者林伯驊／攝影
嘉義文創園區於中山路的門口現封閉。記者林伯驊／攝影
嘉義文創園區於中山路的門口現封閉。記者林伯驊／攝影
嘉義文創園區傳出委外營運的新嘉文創公司，可能與文化部解約，今天有吊車進入拆展覽品。記者林伯驊／翻攝
嘉義文創園區傳出委外營運的新嘉文創公司，可能與文化部解約，今天有吊車進入拆展覽品。記者林伯驊／翻攝

文創 文化部 資遣

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