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男子撫養兄嫂遺孤年邁雙親 突中風陷困境救國團助應急
台南市關廟區呂姓男子6年前兄嫂車禍雙亡，一肩扛下扶養遺孤侄女責任，家中另有年邁雙親，他未婚四處打零工賺取生活費，勉強維持全家生計；不料今年二月突然中風，需依賴輪椅或助行器勉強行動，無法工作，家中頓失經濟來源。
救國團「愛心急難扶助基金」管理委員陳俊尹、歸仁普光慈善會理事長朱璟漢、救國團台南市團委會總幹事梁明峰，與關廟區會長吳忠桀等人前往呂家致送急難扶助金；救國團台南市團委會主委陳順章見狀再捐款，讓呂家人備感溫馨。
梁明峰說，陳月惠發現個案，協助向救國團申請愛心急難救助基金，基金是救國團義工及社會善心人士共同募集而來，以專款專戶方式管理，長期關注突遭困境弱勢家庭，以救急不救窮的精神，即時提供金援扶助，協助弱勢家庭度難關，希望拋磚引玉匯集更多社會愛心濟弱。
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