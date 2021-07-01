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最美身影！她頂烈日逐一替長者戴面罩 家屬直呼好貼心

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員林于玲（左）今天至民雄接種站分送防護面罩給長者及家屬。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員林于玲（左）今天至民雄接種站分送防護面罩給長者及家屬。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣今天上午開放縣內72至74歲長者施打疫苗，儘管天氣炎熱，民雄國中上午便湧入上百位民眾，在工作人員的引導下陸續施打，民雄鄉公所和縣議員林于玲也準備物資和防護面罩，提供施打民眾最舒適的環境。

嘉義縣今起進行第四波疫苗接種，對象為年齡72至74歲長者，民雄國中作為縣內大型接種站，儘管氣候炎熱，上午仍湧入許多民眾，公所除提供50箱礦泉水以外，也加派公所同仁協助行動不便身障、獨居老人無家屬接送者，安排計程車接送服務。

縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒和縣議員林于玲等也到場視察皆種情形；何與台灣中油合作，分送500杯愛心咖啡給醫護人員，林則分送施打長輩及家屬共2000餘個防護面罩，也讓現場民眾直呼真的好貼心。

林于玲說，這些防護面罩是一間環保廠商提供，考慮到嘉義縣老人比例眾多，想要提供老人家更多防護力，因此今天也到現場分送防護面罩，並親自為他們戴上，為他們加油打氣。

何嘉恒送咖啡給現場醫護人員，何說接種工作未來還會繼續，為感謝醫護辛勞，特別致贈500杯愛心咖啡給工作人員，讓他們在中午休息時間喝杯咖啡，也藉此鼓勵在民雄加油站打工的嘉義啟智學校學生。

嘉義縣今天開放72至74歲長者施打疫苗，醫護人員採宇美式施打法，有效提升接種效率。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣今天開放72至74歲長者施打疫苗，醫護人員採宇美式施打法，有效提升接種效率。記者莊祖銘／攝影

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