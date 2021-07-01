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疫情下台南芒果量增2成 市府緊盯價格助行銷

中央社 / 台南1日電

台南芒果今年總產量預估較去年增加2成，加上疫情影響，產銷狀況受關注，市府農業局統計至今採收進度約4成，今天在台北主要批發市場平均價約每公斤新台幣32元，維持平穩。

台南市政府農業局指出，今年台南芒果種植面積約6943公頃，占全台約50%，預估產量約9萬1600公噸，較去年增加約2成；今天台北一市、二市主要批發市場的芒果平均價格為每公斤32元，台南農產運銷公司玉井場平均價格每公斤21元至30元，外銷收購價每公斤40元至90元，價格維持平穩。

台南市農業局長謝耀清表示，農業局啟動內銷、外銷及多元加工等產銷策略，並持續加強宣傳線上訂購宅配服務，結合產區公所或農會行銷，並推出小果禮盒，加強媒合國營事業、南科園區廠商、各大企業及機關單位採購，目前訂購量已近萬箱。

謝耀清指出，農業局鼓勵民眾及企業使用「台灣下單日本取貨」芒果訂購服務，並媒合日本中小學校踴躍採購芒果作為營養午餐食材，同時配合農委會持續拓展外銷通路，補助海空運費，全力展開芒果外銷。

台南市長黃偉哲表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第3級警戒影響，行之有年的台南市國際芒果節被迫停辦，果菜市場人員出入受到管制，台北果菜批發市場也因疫情影響營運量能，進而影響芒果銷售，市府積極推廣線上及網路行銷，方便消費者在家採購。

芒果 疫情

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