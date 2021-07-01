疫情延燒消防人員風險大 翁章梁發慰問金增加超勤津貼

新冠肺炎爆發本土疫情，防疫三級延長逾1個月，嘉義縣消防局需支援中央調度，接送居家檢疫隔離人員，救護勤務風險大增，縣長翁章梁慰勉消防局疫第一線人員辛勞，加發局防疫專責隊專案加班費，頒發全局工作慰勞金，並在明年提高消防人員超勤津貼。

議員羅士洋及林秀琴昨天在議會，要求縣長翁章梁加發警消工作慰問金，翁章梁採納，從5月起至11月止，每月加發防疫專責隊專案加班費4千元及預備隊2千元，頒發消防局工作慰勞金14萬元。嘉縣財政狀況不充裕，縣政府仍規畫從111年起提高消防人員超勤津貼，由1萬3千元調升至1萬4千元，感謝消防人員防疫期間付出。

炎夏高溫，消防局防疫專責隊員執行新冠肺炎救護勤務，需要穿著密不透風的防護隔離衣執勤，完成任務返隊後，還要完成救護車清潔消毒才能脫除隔離衣，除心理面臨被感染風險壓力，長時間穿著隔離衣，體能負荷很大，更擔心回家後是否會使家人受到影響，讓消防人員苦不堪言。