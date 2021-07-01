防疫物資捐贈源源不絕 翁章梁感謝3個捐助團體
全台防疫三級延長，防疫物資需求大，弱勢家庭首當其衝，嘉邑行善團、嘉林集團及台灣酵素村，上午分別捐贈嘉義縣物資銀行及縣府民生及防疫物資，助弱勢，挺抗疫，縣長翁章梁感謝民間力量無窮，出錢出力。
社團法人嘉市嘉邑行善團熱心公益，扶助弱勢，理事長徐文志率理監事捐贈民生物質營養品、紙尿褲、奶粉等，給嘉縣物資銀行，協助弱勢家戶度過難關，捐贈社會局社工250個防護面罩，這是嘉邑行善團第2次捐助善行。
嘉邑行善團上次分別捐贈衛生局及物資銀行80萬元、52萬元防護衣、防護面罩一批及民生物資，徐文志說，疫情持續，許多家庭過得更加辛苦，透過物資協助，減輕弱勢家戶壓力，如有物資需求，行善團將繼續協助。
嘉林集團捐贈2台移動式正壓檢疫亭給嘉縣府，第一座9日到位，24日集團總經理林碧珠在中埔鄉日照中心捐贈第2座，由衛生局長趙紋華代表接受，兩座檢疫亭移動使用，因應疫情支援篩檢工作。
另，生產酵素液起家的台灣酵素村愛心不落人後，捐贈一批防護面罩及該公司自產的保健食品，為第一線防疫人員加油打氣。翁章梁感謝嘉林集團及台灣酵素村造福醫護與篩檢民眾，在縣府大門前頒發感謝狀。
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