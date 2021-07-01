滴滴皆辛苦！雲林大仁哥送千分滴雞精 挺醫護、邀捐血
曾有段年少輕狂故事的雲林桶仔雞業者「大仁哥」鄭敬仁，迷途知返後成功發展加盟餐車事業，成為中南部美食網紅，今年2月他曾挺進部桃送滴雞精，今天再準備千分滴雞精給台大雲林分院和雲林捐血站，為醫護人員與捐血民眾補充營養；前線醫護隔著防護裝備道謝「有愛之人，真為陷入疫情寒冬的社會，帶來許多溫暖」。
鄭敬仁出身林內鄉，曾是養雞場小開，曾浪蕩江湖20多年，直到父親過世才頓悟人生，他選擇老家作為重生起點，把老爸荒廢的雞場重新整頓，精心研製秘方，以純古法烤出蔗香十足，口感絕佳的桶仔雞。
鄭敬仁說，這次為了挺醫護，他與妻子方婉琳熬夜滴製滴雞精，1千分共需250多隻黑羽土雞，耗時5天沒日沒夜才滴製完成。他說，自己能力所及就會盡量做，因為他認為，這點苦差事撐一下就過了，反倒前線醫護，每天穿著防護衣、戴雙罩，身處第一線，是比任何人都還要危險、辛苦。
為鄭敬仁善舉牽線的雲林縣議員邱世文說，百工百業受疫情影響甚鉅，但疫情變化對醫護人員而言才是一場難打的體力戰，大仁哥希望用行動支持醫護人員，除為他們加油打氣，也向他們致敬，表達最深的謝意。
為了鼓勵民眾挽袖捐血、幫助醫療能量，今天在林內捐血車捐血的民眾，每人也可獲得1分滴雞精。雲林捐血站企畫陳修戎說，目前O型血庫存量偏低，希望企業團體多多響應舉辦捐血活動、民眾踴躍捐血，雲林捐血站每天上午8點到下午5點開放捐血，符合資格、有意願者可先預約(05)5320866。
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