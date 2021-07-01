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台南莫德納疫苗今下午開打 民眾施打踴躍提早2小時排隊

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市今天下午開放施打莫德納疫苗。記者鄭維真／攝影
台南市今天下午開放施打莫德納疫苗。記者鄭維真／攝影

4萬4800劑莫德納疫苗今早送抵台南，開放75歲以上長者列冊接種，下午診所、衛生所及醫院陸續開打，民眾施打踴躍，南區衛生所有不少家屬陪同長輩來施打疫苗，有人提早2小時就來排隊領號碼牌，為避免群聚，衛生所人員及警員趕緊拿麥克風勸導民眾保持社交距離。

台南市今天下午起開放施打莫德納疫苗，對象包括75歲以上長者、65歲以上原住民、孕婦及1到6類公費接種對象，施打地點除了原先的37家衛生所、192家合約醫療院所、大中小型施打站，再新增13家專責醫院。

奇美醫院今有200人預約施打，其中孕婦30人，市長黃偉哲、衛生局長許以霖到場關心，現場施打秩序良好。衛生局長許以霖指出，依中央流行疫情指揮中心統計，台南市共分配到7萬4200劑莫德納疫苗，將分二梯次配送，目前第一波已收到4萬4800劑，2萬9400劑預計8日送達。

南區衛生所下午2點開打，發放100個號碼牌，有長輩中午12點多就到場等候領號碼牌，一對夫妻1點來排到40幾號，妻子說，沒有特別想打AZ或莫德納疫苗，但之前看到陸續有人打完AZ疫苗猝死還是會緊張。另外，懷孕8個月的邱姓孕婦說，醫師建議來施打，畢竟利大於弊，所以她第1天就來排隊。

為避免人多造成群聚，衛生所過程中持續勸導戶外等候的民眾要保持社交距離，進入室內必須噴酒精、量體溫並實聯制，室內則維持16名施打的民眾，現場沒有混亂現象。

南市衛生局表示，莫德納疫苗今下午開始施打，1至5類施打對象可到合約醫院掛號施打；第6類75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者在接獲通知後，可就近前往指定地點施打疫苗，孕婦建議前往合約醫院診所施打。

台南市南區衛生所下午2點開打莫德納疫苗，現場發放100個號碼牌，為避免人多造成群聚，衛生所人員及警員分別勸導大家保持社交距離。記者鄭維真／攝影
台南市南區衛生所下午2點開打莫德納疫苗，現場發放100個號碼牌，為避免人多造成群聚，衛生所人員及警員分別勸導大家保持社交距離。記者鄭維真／攝影
台南市南區衛生所下午2點開打莫德納疫苗，現場發放100個號碼牌，為避免人多造成群聚，衛生所人員及警員分別勸導大家保持社交距離。記者鄭維真／攝影
台南市南區衛生所下午2點開打莫德納疫苗，現場發放100個號碼牌，為避免人多造成群聚，衛生所人員及警員分別勸導大家保持社交距離。記者鄭維真／攝影
為避免人多造成群聚，台南市南區衛生所控管一次最多16名施打民眾進入所內。記者鄭維真／攝影
為避免人多造成群聚，台南市南區衛生所控管一次最多16名施打民眾進入所內。記者鄭維真／攝影

衛生所 莫德納疫苗 孕婦

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