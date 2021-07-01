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嘉縣莫德納疫苗限縣民接種 部分長輩取巧跨鄉鎮施打
嘉義縣莫德納疫苗今天在6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打，出現搶打潮，部分長輩擔心打不到，跨鄉鎮市接種，因施打對象只限縣民，對跨鄉鎮接種長輩未禁止，但衛生局呼籲符合施打對象者，按公告通知時間順序接種。
縣長翁章梁上午分別前往新港、大林、民雄、竹崎、水上、布袋等6鄉鎮，視察擴大疫苗接種站施打情形，各接種站湧入大批人潮，在有先前大型注射經驗後，接種速度及會場動線順暢、人力分配得宜。
衛生局獲報部分長輩擔心打不到疫苗，跨鄉鎮市到接種站施打，因疫苗量限制，為維護縣民權益，此次接種對象以72至74歲縣民為主，不開放非嘉縣籍以外的民眾接種，因此，對跨鄉鎮接種的長輩並未禁止。
明天繼續在義竹國小、東石國小、鹿草國小、溪口國小及太保國小等5處大型接種站施打，衛生局呼籲符合施打對象者，按通知時間順序，帶健保卡、身分證及印章接種。翁章梁再度向非縣籍民眾致歉，此次接種以縣民優先，未來將進行滾動式檢討，若疫苗數量足夠，將開放居住在嘉義縣，外縣市民眾也能施打。
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