嘉縣莫德納疫苗限縣民接種 部分長輩取巧跨鄉鎮施打

嘉義縣莫德納疫苗今天在6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打，出現搶打潮，部分長輩擔心打不到，跨鄉鎮市接種，因施打對象只限縣民，對跨鄉鎮接種長輩未禁止，但衛生局呼籲符合施打對象者，按公告通知時間順序接種。

縣長翁章梁上午分別前往新港、大林、民雄、竹崎、水上、布袋等6鄉鎮，視察擴大疫苗接種站施打情形，各接種站湧入大批人潮，在有先前大型注射經驗後，接種速度及會場動線順暢、人力分配得宜。

衛生局獲報部分長輩擔心打不到疫苗，跨鄉鎮市到接種站施打，因疫苗量限制，為維護縣民權益，此次接種對象以72至74歲縣民為主，不開放非嘉縣籍以外的民眾接種，因此，對跨鄉鎮接種的長輩並未禁止。