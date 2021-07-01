雲林首場微解封 東南夜市7/4只外帶嚴禁邊走邊吃

雲林縣連續10天零確診，縣長張麗善今天表示，4日將在西螺東南夜市做首場微解封示範，開放攤商分流進入做生意，消費民眾只能外帶並嚴禁邊走邊吃，攤商坦言期待將嚴守防疫。

張麗善今天早上出席快篩亭捐贈記者會時接受媒體聯訪，張麗善表示，上週與縣內夜市攤商視訊會議，了解許多攤商沒有勞保、稅籍資料，幾乎無法申請任何紓困或補助，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級疫情警戒影響，收入銳減，大家苦不堪言。

張麗善與各局處開會評估，認為在疫情控制下，嘗試辦理微解封，讓大家可以出門做生意、恢復生計。

張麗善說，縣府檢視東南夜市的防疫規範及計畫後，4日做第一場微解封示範，除攤販採分流做生意，拉開攤商間的間格，嚴格管制出入口，入口處落實防疫規範量體溫、酒精消毒、戴口罩，且只能外帶不能內用，嚴禁邊走邊吃。

在夜市擺攤的陳姓業者坦言，攤商們悶很久了，經濟損失難以評估，大家都很期待4日東南夜市微解封，只是期待之下也很怕有個萬一，因此會謹遵防疫政策。