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嘉市洗腎老翁疑打AZ疫苗後死亡 解剖釐清死因

中央社 / 嘉義市1日電

嘉義市一名84歲王姓洗腎老翁，6月29日呼吸急促，救護人員到場，老翁已死亡；死者6月15日曾施打AZ疫苗衛生局通報疑似疫苗不良事件，檢警將於明天解剖釐清死因。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋今天表示，衛生局昨天下午接獲通報，一名84歲王姓老翁是洗腎病人，同時罹患心臟病並裝有心臟支架，曾於6月15日施打AZ疫苗。

廖育瑋指出，王姓老翁6月29日傍晚洗腎返家後，出現呼吸不順且急促，後來沒有呼吸、心跳，家人及照服員立即通報嘉義市消防局，同時對老翁進行心肺復甦術（CPR）急救，但救護人員趕抵時，老翁已無生命跡象，家屬表示不送醫。

廖育瑋說，事後，對老翁核酸檢測（PCR）採檢為陰性，並向中央疫情指揮中心通報為疑似疫苗不良事件。檢警明天將會同法醫解剖，釐清真正死因。

衛生局 AZ疫苗

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