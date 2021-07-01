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和死神搶救人命！新營2救護隊員獲全國十大傑出救護員

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
臺南市政府消防局第一大隊新營專責救護隊隊員沈宥延（左二）和許羽嬋獲全國十大傑出救護技術員。記者吳淑玲／翻攝
臺南市政府消防局第一大隊新營專責救護隊隊員沈宥延（左二）和許羽嬋獲全國十大傑出救護技術員。記者吳淑玲／翻攝

臺南市政府消防局推派第一大隊新營專責救護隊隊員沈宥延和許羽嬋遴選全國十大傑出救護技術員，二人在高手雲集中脫穎而出，雙雙榮獲十大傑出救護技術員殊榮。

新營專責救護隊隊員沈宥延在106年調回臺南市政府消防局，近5年來已經執行3000人次以上到院前緊急救護勤務，其中到院前心肺功能停止患者，腦功能康復出院者共11人，改變了患者家庭之命運，且對於現場危急個案給予正確處置，對於救護新知與教學工作也投入相當心力，並在勤餘參與救護相關研討會。在教育訓練方面不吝分享救護技術。

新營專責救護隊隊員許羽嬋，雖服務年資僅8年，在救護現場展現出臨危不亂的高度專業，至今已救活22位到院前心肺功能停止病患，4位患者腦神經功能復原良好，以避免家庭破碎悲劇發生 。

在教育訓練上，許羽嬋擔任救護訓練及品管教官，協助高品質CPR及到院前插管等緊急救護相關業務之推動，並與其團隊研發M-CPR到院前及到院換床創新輔助工具。

許羽嬋表示，「救護是患者的救命繩，唯有緊繫著另一端的救護人員努力持握著，他們的生命才有一絲光芒」，將這信念銘記於心，期許每位患者皆能得到最適切的照護。

消防局第一大隊大隊長石家源表示，搶救生命為消防之責、為消防之榮譽，值得嘉勉；消友會第一辦事處處長陳志宏也頒贈獎勵金，鼓勵疫情期間兢兢業業、齊心抗疫。

患者 臺南

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