穩定芒果價格 台南啓動收購次級品官田湧入200農民

台南芒果產地市場全面啓動以每公斤10元收購次級品，官田區農會在84快速道路渡仔頭橋下展開收購，一早就湧入200多名農民，收購數量近8公噸，農會總幹事林定億表示，芒果已進入盛產，今天上午9點至12點，持續收購預計到7月20日，視農民採收情況，希望拉抬後續芒果價格。

「每公斤10元是不夠成本，但多少能銷出去」。官田渡仔頭陳姓農民說，今年芒果主要是因為缺水小果太多，加上沒有遊客採買，在銷售上出現問題；除了小果外，有些大果因果皮賣相差無法做宅配禮盒，以前都賣給加工廠削皮加工但今年因為加工廠都已經塞車，也面臨銷售壓力。

台南市農業局6月28日公告啟動芒果產地市場收購加工計畫，今天起在玉井、楠西、南化、官田等產地全面收購加工力道，也將媒合轄內合法加工廠商進入玉井、大內果菜市場收購芒果，以調節市場產銷。