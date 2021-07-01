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穩定芒果價格 台南啓動收購次級品官田湧入200農民

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田區農會今天起在84快速道路渡仔頭橋下展開次級芒果收購。記得吳淑玲／攝影
台南官田區農會今天起在84快速道路渡仔頭橋下展開次級芒果收購。記得吳淑玲／攝影

台南芒果產地市場全面啓動以每公斤10元收購次級品，官田區農會在84快速道路渡仔頭橋下展開收購，一早就湧入200多名農民，收購數量近8公噸，農會總幹事林定億表示，芒果已進入盛產，今天上午9點至12點，持續收購預計到7月20日，視農民採收情況，希望拉抬後續芒果價格。

「每公斤10元是不夠成本，但多少能銷出去」。官田渡仔頭陳姓農民說，今年芒果主要是因為缺水小果太多，加上沒有遊客採買，在銷售上出現問題；除了小果外，有些大果因果皮賣相差無法做宅配禮盒，以前都賣給加工廠削皮加工但今年因為加工廠都已經塞車，也面臨銷售壓力。

台南市農業局6月28日公告啟動芒果產地市場收購加工計畫，今天起在玉井、楠西、南化、官田等產地全面收購加工力道，也將媒合轄內合法加工廠商進入玉井、大內果菜市場收購芒果，以調節市場產銷。

今年官田區農會也用優於市價收購330公克以上的優質芒果，每天上午8點到12點在農會本部收購，媒合企業訂單每箱350元（不含運費），行銷主力是每箱10公斤17至18顆，農民上午採收經過分級包裝整理後下午就宅配出去，林定億說，透過次級品不流入巿場，以及收購優質芒果，多重管道幫助農民。

官田區農會總幹事林定億今年用高於市價的收購優質芒果，媒合企業訂單，也鼓勵農民種出優質芒果。記者吳淑玲／攝影
官田區農會總幹事林定億今年用高於市價的收購優質芒果，媒合企業訂單，也鼓勵農民種出優質芒果。記者吳淑玲／攝影
台南官田區農會今天起在84快速道路渡仔頭橋下展開次級芒果收購。記得吳淑玲／攝影
台南官田區農會今天起在84快速道路渡仔頭橋下展開次級芒果收購。記得吳淑玲／攝影
台南官田區農會今天起在84快速道路渡仔頭橋下展開次級芒果收購。記得吳淑玲／攝影
台南官田區農會今天起在84快速道路渡仔頭橋下展開次級芒果收購。記得吳淑玲／攝影

芒果 農民 農會

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