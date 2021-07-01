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攤商苦不堪言 雲林東南夜市7月4日示範微解封

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天表示7月4日將「微解封」夜市擺攤，本周日先以西螺東南夜市作為示範點。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天表示7月4日將「微解封」夜市擺攤，本周日先以西螺東南夜市作為示範點。記者陳苡葳／攝影

國內自5月中旬實施3級警戒以來，夜市攤販為了防疫，至今已停業1個多月無法做生意，「沒有辦法出攤、就沒有收入」雲林縣長張麗善說，經與縣內夜市攤商多次視訊會議後，7月4日周日將先以西螺東南夜市作為「微解封」示範點，並落實夜市防疫計畫，希望試營運順利，讓攤商早點恢復營業，生計有著落。

張麗善表示，夜市攤商沒有勞健保與稅籍資料，幾乎無法申請政府紓困或補助，地方政府想伸出援手幫忙也束手無策，因此近日與各大夜市攤商頻繁召開視訊會議想辦法，初步將在西螺東南夜市運作防疫計畫及規範，並現場檢視及輔導。

張麗善指出，防疫計畫包括管控進出、營業容留人數計算等2大重點，採單一出入口或單進單出管制，並實聯制登記、量體溫及提供酒精消毒，由市場自治會或夜市管委會於入、出口處清點進出人數、管控現場人數，另縣府將在現場裝設人流天線加強監測。

縣府表示，場內容留人數以室外1平方公尺1人為準，限外帶、外送，禁止飲食、內用及邊走邊吃，熟食、飲食攤的食物需加遮罩。

張麗善說，攤商部分將實施分流擺攤，以每周為單位排班出攤，並只開放單邊擺攤及行走動線，減少攤販與人流聚集，以此初步微解封，提前在3級警戒前試運作，隨時調整因應。

「能做的話，大家都很高興」，陳姓夜市攤商說，停業損失難以估計，早點恢復營業、不無小補，不過疫情雖然重創商機，但攤商內心其實也「期待又怕傷害」，現在只能全力配合縣府措施，並與管委會一起實施加強版防疫措施設攤，也自備酒精、消毒水定時擦拭攤位，讓夜市環境更安全。

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