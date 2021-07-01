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嘉市疫苗特約計程車近2千人搭過 北興國中接種站長這樣
嘉義市獲配7700劑莫德納疫苗預計今天到貨、明起開放70歲以上長輩接種，人數將超過7000人。上次獲好評的「單趟50元」特約計程車方案，據統計6天高達1817人次搭乘，此次方案調整為單程補助80元、其餘跳表自付，但因東、西區都有接種站，路途近費用不高，目前已有民眾預約搭乘。
市府社會處指出，先前執行2波特約計程車，首波6月15日至17日有30幾名司機、第二波6月20日至22日增為50幾人，因後來下雨，派車單爆滿，這次也有50幾名熱心運匠投入，預估明天上午湧現搭乘潮，視需求再增派。
與市府合作的華麗計程車行董娘回憶，當初臨危受命，短短幾小時內號召車行司機響應，不計較每趟僅賺幾10元，有情有義令她欣慰；36歲司機陳怡欣說，沒考慮太久就報名，「有得載就好」，且排班時間彈性，沒限制一定要在接種站待命，也可在外跑車，全靠自己安排分配，一天跑10幾趟沒問題；60歲司機李春旭說，純粹憑藉一股熱忱來幫忙，「賺多賺少是其次」。
市長黃敏惠今天前往首度啟用的北興國中活動中心接種站，強調與港坪體育館一樣採取「宇美+1」式流程，長輩在入口完成實聯制及量體溫等，再前往報到，隨後入內坐定位，分組的醫護人員會移動到座位旁施打，採取「醫護動、長輩不動」，另每名長輩可有1名陪同者。
嘉市府也表示，若低收入戶或經濟困難，可由里長、里幹事協助預約，免收自行負擔費用，身障者可預約復康巴士去接種，也免收費；疫苗特約計程車預約電話0976-157695、0979-115729、0979-115731，復康巴士預約電話05-2771030、0972-161873。
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