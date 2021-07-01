助台南偏鄉弱勢學生 台積電及慈濟基金會伸援手

新冠肺炎疫情當下迎來暑假，台南許多偏鄉弱勢學子仍得關在家學習，台積電基金會和慈濟基金會今天分別伸出援手，捐贈筆電及物資生活箱，讓學生自主學習的同時，減緩生活壓力。

台積電慈善基金會今天捐贈200台筆電給台南偏鄉弱勢學生，台南市長黃偉哲指示以專車送交各校，讓弱勢學生擁有上網學習設備，在家落實停課不停學、自主學習不停歇。

另外，慈濟基金會將投入約新台幣4500萬元，在暑假時捐贈「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給台南弱勢學生家庭，共計5880戶受惠；黃偉哲今天也前往慈濟高中參與裝箱工作。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台積電捐贈的200台筆電，將交給台南市12個行政區40所學校的200名優秀弱勢學生；教育局也將提供網路分享器，且加碼添購電腦包，讓學生妥適保護設備。

至於慈濟基金會捐贈的「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，鄭新輝說，慈濟基金會的善行，讓弱勢學生在暑假期間停課不停餐，台南農產運銷公司將增加運送頻率，讓新鮮蔬果即時送到弱勢學生家中。

黃偉哲表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停課逾1個月以來，台南市迅速完成停課不停學的規劃，首創「公播版線上直播教學」，點閱率已達868萬人次；台積電慈善基金會捐贈的筆電，更讓弱勢學生擁有學習載具，即使疫情過後，也能持續自主學習。

黃偉哲說，疫情嚴峻造成弱勢家庭收入相對減少，慈濟基金會提供弱勢學生家庭愛心物資，協助他們健康快樂成長。