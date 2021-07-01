核酸檢測需求增 奇美醫院設3篩檢站分流

奇美醫學中心提供新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒核酸檢測（PCR），因曾有民眾反映擔心等待過程造成群聚，院方分設3處篩檢站，讓不同需求族群分流。

奇美醫學中心今天發布新聞稿指出，在疫情未平息前，民眾接受新冠病毒核酸檢測（PCR）需求增加，不論商務出國、住院就診陪病、工作洽公需求、健康感染疑慮等狀況，都有可能須向醫院預約PCR檢測。

奇美醫學中心指出，為避免接受篩檢民眾在等待檢測過程中出現群聚疑慮，院方規劃3處座落不同地點的篩檢站，提供不同屬性需求的族群分艙接受PCR檢測，雖然人力負擔加重不少，但讓受檢民眾更安心，也節省檢測時間。

院方指出，設在第一醫療大樓的戶外疫病篩檢診，提供有旅遊、活動史且有症狀者預約篩檢；設在第二醫療大樓戶外的出入境篩檢診，提供衛生福利部疾病管制署開放的自費檢驗對象預約；設在第二、第五醫療大樓間天橋2樓外庭園的篩檢站，則提供提有檢驗單的住院病人和陪病者篩檢。

院方指出，奇美醫療體系（奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）在5月15日至6月30日共執行新冠病毒核酸檢驗超過3萬1000件，落實分艙分流分地採檢外，並與工研院合作建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，能獨立執行完整的一站式病毒檢驗，提升大台南地區的檢驗量能。