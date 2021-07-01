「莫忘世上苦人多」 謝龍介發1萬份便當助紓困邊緣戶

疫情衝擊各行各業，造成部分民眾收入大受影響，國民黨台南市議員謝龍介指出，有許多邊緣戶無法獲得政府紓困，但生活相當困苦，今天他與南市北區里長聯誼會長童小芸將透過民政系統發送1萬張便當領餐券給中西區、北區的弱勢戶，每人可拿到10張券，預計1000人受惠。

「莫忘世上苦人多」，謝龍介說，不知道7月12日能否解封，因此他與正忠排骨便當談好，1份便當80元，將送出1萬份，因有個資法問題，所以他透過里長聯誼會、民政及警政系統，將領餐券發給無法得到政府紓困的邊緣戶，每人10張券，每張日期不同，可以直接去現場挑便當。

謝龍介表示，感謝有善心人士願意幫忙，由於政府預算有限只能針對列冊名單，沒有列冊的苦人就靠大家幫忙，若7月12日再不解封，這些人會更苦，屆時將再視狀況集思廣益，量力而為，大家還是要以防疫為優先，不要為了解封而解封。