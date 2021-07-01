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疫情期外籍生好無助！家人染疫亡也無法返家 坐困愁城

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
大同技術學院學生會長范育豪，今天發送急難救助金給印尼籍在校學生。記者卜敏正／翻攝
大同技術學院學生會長范育豪，今天發送急難救助金給印尼籍在校學生。記者卜敏正／翻攝

嘉義市大同技術學院8名印尼外籍生疫情期間無法返國，也不能外出打工賺錢，還有學生父親染疫身亡也無法返國奔喪，只能坐困宿舍無奈等待，大同學生會今發放急難救助金每人2000元，幫助這群外籍生不至於在台灣餓肚子。

大同技術學院學務長洪久惠表示，疫情期間各行各業都受影響，校內這群來自印尼外籍學生，原配合校外實習到8月，卻因疫情影響失去原本校外實習換取生活費機會，返校住宿無法工讀，也無法申請教育部與勞動部的紓困金，進退都無路、坐困愁城。

洪久惠說，教育部有針對學生生活紓困和校外住宿補貼方案，最高可領到2萬2050元，勞動部針對打工族也可以領到1萬元紓困金，但這些申請條件外籍生完全不符合， 學校學生會長范育豪得知，立即召集學生會幹部開會，並通過先發給每人2000元急難救助金紓困，幫助這些外籍生，校方也正在尋求協助方案。

印尼籍學生羅納多難過表示，印尼疫情也很嚴重，父親之前染疫不幸過世，他不能回家奔喪，在台也沒辦法工作賺錢，真的不知如何是好。

「很感謝學生會幫忙！」印尼籍學生丹尼爾說，現在沒辦法到企業實習，也沒辦法外出打工賺生活費，只能窩在宿舍看書，真的是過一天算一天，同學們也考慮是否返國，但各地疫情都嚴重，真的徬徨無助。

大同技術學院學生會長范育豪(左)，今天發送急難救助金給印尼籍在校學生。記者卜敏正／翻攝
大同技術學院學生會長范育豪(左)，今天發送急難救助金給印尼籍在校學生。記者卜敏正／翻攝
大同技術學院學生會長范育豪(左)，今天發送急難救助金給印尼籍在校學生。記者卜敏正／翻攝
大同技術學院學生會長范育豪(左)，今天發送急難救助金給印尼籍在校學生。記者卜敏正／翻攝

疫情 印尼 外籍生

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