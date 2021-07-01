疫情期外籍生好無助！家人染疫亡也無法返家 坐困愁城

嘉義市大同技術學院8名印尼外籍生，疫情期間無法返國，也不能外出打工賺錢，還有學生父親染疫身亡也無法返國奔喪，只能坐困宿舍無奈等待，大同學生會今發放急難救助金每人2000元，幫助這群外籍生不至於在台灣餓肚子。

大同技術學院學務長洪久惠表示，疫情期間各行各業都受影響，校內這群來自印尼外籍學生，原配合校外實習到8月，卻因疫情影響失去原本校外實習換取生活費機會，返校住宿無法工讀，也無法申請教育部與勞動部的紓困金，進退都無路、坐困愁城。

洪久惠說，教育部有針對學生生活紓困和校外住宿補貼方案，最高可領到2萬2050元，勞動部針對打工族也可以領到1萬元紓困金，但這些申請條件外籍生完全不符合， 學校學生會長范育豪得知，立即召集學生會幹部開會，並通過先發給每人2000元急難救助金紓困，幫助這些外籍生，校方也正在尋求協助方案。

印尼籍學生羅納多難過表示，印尼疫情也很嚴重，父親之前染疫不幸過世，他不能回家奔喪，在台也沒辦法工作賺錢，真的不知如何是好。