台南派出所長交接首創直播 防疫期間布達無縫接軌

台南市警察局第四分局今天上午舉行華平派出所卸、新任所長布達交接典禮，原任所長林兼廣調任保安大隊警務員，職缺由玉井警分局巡官施少迪接任。因應新冠肺炎疫情三級警戒，該布達儀式首創以線上直播方式進行，由分局長甘炎民親自主持。

新任華平派出所所長施少迪曾歷任台中市警察局從事督察與行政等工作，並擔任過副所長、所長等職務，外勤經驗豐富，因意願返鄉台南打拼而調任台南市警察局玉井分局服務，資歷完整且工作認真負責。

甘炎民說，施獲拔擢為第四分局華平派出所所長一職，便是希望藉由他的長才與過去外縣市經歷，能為轄區治安及交通盡一份心力，更帶領好同仁展現應有能量讓基層與民眾有感。

同時，他在布達典禮上讚許原任所長林兼廣在任內積極勤勉、勇於任事外，也期勉新任所長施少迪能延續優良警風，繼續帶領所屬同仁，共同為維護轄區治安努力，確保人民生命財產安全，善盡警察職責。