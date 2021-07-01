雲縣6衛生所設正壓檢疫亭 免費篩檢找出潛在風險

國內疫情3級警戒持續到7月12日，雲林縣政府為防堵社區有潛在病毒傳播風險，今天起在林內、古坑、土庫、二崙、麥寮及水林等6鄉鎮衛生所，設置定點定時檢疫亭，提供足跡有和確診者重疊，或從疫情熱區返鄉者免費快篩服務，縣長張麗善說，這6座檢疫亭都是集結民間力量搭建而成，她代表縣民感謝社會齊力抗疫，阻絕病毒傳播鏈。

雲林縣連續10天無新增確診個案，本土累積確診21例，張麗善說，防疫是長期抗戰，不能懈怠，即使連日無新增確診個案，仍需小心翼翼做足防護，此次縣府不約而同獲得精湛光學科技公司、崇愛藥局、鳳凰慈善青年基金會捐贈共6座的正壓檢疫亭，是雲林醫療量能的及時雨。

張麗善表示，6座正壓檢疫亭「麻雀雖小，五臟俱全」，設備包含冷氣、透明隔離隔板及手套，底座有輪子、機動性強，醫護人員穿著輕便隔離裝備即可作業，不必再揮汗如雨，且宛如保護罩，降低前線感染危險。

6鄉鎮衛生所檢疫亭採電話預約，登記成功者將另行電話通知，但沒有提供陰性證明，有需求者需自行至專責醫院自費取得；縣府指出，快篩如陽性，立即進行核酸檢測，如確診為陽性個案，防護救護專車將送往醫院隔離治療。

張麗善今天代表縣民受贈6座檢疫亭；精湛光學科技公司董事長吳俊男說，他同是雲林子弟，疫情期間，檢疫亭叫貨及等待時間長，由於公司本身做精密設備，因此乾脆自行趕工製造，一周就完成，特色是還配合檢疫人員身高，量身打造高度，提升作業舒適度。

崇愛藥局藥師黃焌益說，他所捐贈的檢疫亭是透過工研院介紹，預約排隊等了3周才到貨，最終能順利捐贈，滿足醫療需求，並減少醫護人員的辛苦，為此事奔波很值得。