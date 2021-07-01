南科考古館推「我們活過」特展 7/3線上開展

國立台灣史前文化博物館南科考古館將於3日推出「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」，因配合防疫改以搭配線上導覽系統方式在網頁開展，也讓更多人認識史前文化研究成果。

國立台灣史前文化博物館南科考古館（簡稱南科考古館）今天宣布，「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」將於3日上午10時在南科考古館臉書粉絲專頁以線上開展形式與外界見面。

南科考古館指出，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫第3期警戒未對外開館期間，希望讓更多民眾能不受時間、地域限制參觀人骨特展，館方提供多元觀展服務，以MR360線上導覽系統搭配實體展的虛實整合方式，除了豐富展示內容，也讓更多人有機會認識史前文化的研究成果。

南科考古館指出，此次展覽以距今2500年前的台南地區為時空背景，一名女性為主角，透過「生之歌」虛擬紀實短片進行對生命的詮釋，訴說一段台灣新石器時代大湖文化的故事。

南科考古館指出，展覽中也將考古學家以科學方法調查、分析有關人骨遺骸及墓葬的研究成果進行說明，揭露這些史前遺骸生前的年齡、性別、族群、健康情形、飲食習慣、生計活動等，帶領觀眾一窺史前人的文化、精神信仰與社會組織。

南科考古館指出，特展包含「生而為人」、「成長與老化」、「傷與病」、「家與族」、「與逝者告別」、「生命的延續」等單元，提供放大的骨骼、牙齒模型，讓觀眾理解人骨說的故事，感受史前人生命歷程中骨骼的變化，找出考古與現代生活經驗的共通性，引導觀眾以生老病死的人生歷程看待人骨墓葬。

館方指出，「我們活過：考古人骨遺骸暨墓葬展」展期自7月3日至12月12日止，線上導覽系統也會於7月3日同步公開於南科考古館臉書粉絲團。