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照顧需隔離獨居長者 台南推感心安心住計畫

中央社 / 台南1日電

因應新冠肺炎疫情第3 級警戒，台南市政府推出「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」，住宿免費，以照顧需要隔離的獨居長者，確保他們安全無虞。

台南市政府觀光旅遊局5月28日推出「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」，已有2名年近90歲的高齡夫婦入住台南市防疫旅館無障礙房型，昨天解除隔離平安返家。

台南市長黃偉哲表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第3級警戒，市府已成立紓困專案辦公室，由專人提供相關紓困諮詢服務；在獨居長者的照顧問題上，市府透過「感心安心住計畫」，安排獨居長者於篩檢需隔離期間入住防疫旅館，貼心服務及關心照顧，掌握及確保獨居長者身體狀況。

觀旅局長郭貞慧說，凡收到市府衛生局核發居家隔離通知書，且符合台南市65歲以上或原住民55歲以上的獨居長者，經觀旅局媒合後入住指定防疫旅館，不只防疫計程車接送免費，入住期間更免住宿費及提供三餐。

郭貞慧說，市府希望協助台南市獨居長者度過嚴峻的防疫時期，同時運用防疫旅館資源，以降低獨居長者居家隔離期間意外發生的機率。

獨居 新冠肺炎 防疫旅館

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