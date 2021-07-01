疫情下新景象 海濱釣客大增 釣友：紓壓大於釣魚

受疫情影響，台南的學校都不開放，公園內的運動設施也不能使用，且運動還要戴口造，許多愛釣魚的民眾受不了，都往海邊移動；加上最近因天氣關係，不適合海釣，造成海濱釣魚人數大增，特別是溪口附近，因魚多更吸引民眾釣魚，形成另種疫情新景象。

台南每到牡蠣養殖季節，因蚵棚扮演如魚礁的保護角色，魚群都會在此繁殖，也吸引民眾來此垂釣。海釣船載著釣客到蚵棚旁，盡情享受釣魚樂趣。但隨著牡蠣養殖季的結束，蚵棚被拖走，以及天氣關係，釣客就轉往海濱，包含港區、防坡堤、溪流出海口周遭。

洪姓漁民說，5月底起西南氣流增強，連續下雨，風浪也增強，台南沿海不適合海釣，但愛釣魚的人，1個禮拜不出來釣魚是受不了的，受到疫情影響，安平漁港南、北防坡堤都暫時禁止釣魚，而港區也不准釣魚，許多人都到溪口垂釣過過癮。以鹿耳門溪出海口為例，平日釣魚人數就倍增，假日更多人來此釣魚。

陳姓釣客說，現在溪口的魚以黑格、紅槽魚為多，但他來釣魚不是為了釣到魚，而是悶壞了，出來透透氣，打發時間。他說，海邊寬廣，只要釣客間保持距離，沒有群聚的問題，也是目前最好的休閒場所。