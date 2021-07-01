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鼓勵外來人口安心採檢 台南移民署「三不」政策防疫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
移民署南區事務大隊台南市第一服務站請南區服務超過20年的文南里里長陳清泉（中）協助，放送外來人口安心採檢防疫專案。記者邵心杰／翻攝
移民署南區事務大隊台南市第一服務站請南區服務超過20年的文南里里長陳清泉（中）協助，放送外來人口安心採檢防疫專案。記者邵心杰／翻攝

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒延長至7月12日，移民署南區事務大隊台南市第一服務站持續前往轄內各東南亞百貨店、異國料理店及菲律賓超市等處所防疫宣導，台南市第一服務站指出，外來人口安心採檢防疫專案，採取「不收費、不通報、不查處」原則，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

台南市第一服務站主任林志鴻說，移民署推動「外來人口安心採檢防疫專案」，採取「不收費、不通報、不查處」原則，至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日止，無論是合法、失聯移工或逾期停居留的外來人口，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

同時，站方尋求台南市新住民關懷服務協會協助，由理事長邱素禎透過網路社群發送專案訊息外，也請南區服務超過20年的文南里里長陳清泉協助，陳清泉說，病毒無國界、防疫不分國籍，對於外來人口安心採檢防疫專案會協助宣傳，並透過台南市村里長網絡社群放送訊息，共同為防疫工作盡力！。

林志鴻強調，防疫工作一刻都不能鬆懈，呼籲新住民及移工朋友，除了落實勤洗手、戴口罩外，近期要減少聚會或參加宗教集會，如有疑似染疫症狀或相關疑問，可撥打防疫專線1922或外來人口在台生活諮詢服務專線0800-024-111。

台南市第一服務站持續前往轄內各東南亞百貨店、異國料理店及菲律賓超市等處所防疫宣導，鼓勵具疑似症狀的外來人口接受篩檢。記者邵心杰／翻攝
台南市第一服務站持續前往轄內各東南亞百貨店、異國料理店及菲律賓超市等處所防疫宣導，鼓勵具疑似症狀的外來人口接受篩檢。記者邵心杰／翻攝

疫情 移民署

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