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疫情未解封夜市人生不再難生活 翁章梁：研擬微解封
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表達12日，防疫三級期滿，考慮夜市及餐飲業微解封，台北市長柯文哲已指示夜市分流解封；嘉義縣半個月零本土確診，疫情緩和，許多夜市攤商希望早日解封。
攤商說，三級防疫逾1個月，生計面臨中斷，有時打遊擊在路邊擺攤，客人一多，遭人檢舉群聚，警察就來勸導驅散，讓他們無法生活；朴子市夜市規模大，文化里長楊石旭說，許多小吃攤商生計困難，找他幫忙找店面承租。
縣長翁章梁說，目前仍是3級警戒狀態，應謹慎面對疫情，但深知在限制下，攤商生計會有困難，針對微解封，縣府與攤商自治會研議中。
翁章梁指出，針對部分行業或場所微解封，正在研議中，希望找到顧及民眾生活也能兼顧防疫，不讓夜市成為防疫破口，因此，最基本要求，仍維持僅能外帶不開放內用，夜市應進行人流管制，各攤商也應設有QR Code落實實聯制。
嘉義縣15天零確診，翁章梁強調，半個月零確診非自豪防疫表現優秀，而是要感謝大家齊心抗疫，要維持零確診是辛苦的工作，需要大家共同努力，因此，大家應更加謹慎面對，才能讓零確診持續保持下去。
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