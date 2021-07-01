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嘉縣三和國小推動健康體位 全方位運動效果卓越
嘉義縣大林鎮三和國小推動健康體位，連續3年榮獲全縣健康促進評鑑特優、優等佳績，這次參加教育部全國「109學年度健康體位績優學校遴選」，又一舉奪下全國優等佳績，近年校方加強推動全方位運動，提升學生健康素養與體位自主管理成效，獲得教育部肯定。
三和國小105學年度過重肥胖率高達36.64%，5年來下降了7.39%，109學年度體位適中率69.43%，上升9.74%，高於嘉義縣及全國平均值，代表嘉義縣參加健康體位績優學校遴選，獲得全國賽優等獎。
三和國小校長蔡明昇指出，三和國小是傳統軟網特色學校，已有60年悠久歷史，參加全國賽獲獎無數，培育出許多優秀的軟網國手，因為自己也很喜歡運動，也是嘉義縣校長羽球隊選手，對於學生的健康及運動習慣的養成特別重視，上任後發展運動社團及全校性競賽。
三和國小每年舉辦拜訪春天全校健行活動、三和夢想盃路跑活動、跳繩比賽、投籃機投籃比賽、軟網賽等，為鼓勵學生超越自己，締造佳績，校運個人競賽比照大型田徑賽頒給獎牌，鼓勵孩子熱愛運動，注重健康，保持良好體位。
教育部國民及學前教育署中央輔導委員黃俊豪表示，三和國小推動健康體位密碼「85210」五大核心能力(睡足8小時、天天5蔬果、4電少於2、每天運動至少1小時、每天喝白開水1500 cc)，落實各年級健康體位融入生活技能素養，導向主題及跨領域課程教學，並規劃多元策略活動，提升學生健康素養與體位自主管理成效，獲得教育部肯定。
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