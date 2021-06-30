再添利多 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善8月施工
南科交通再添利多！為疏解壅塞車流，台南市政府與中央將投入3.3億元， 進行新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程，預計今（110）年8月開工，民國112年底完工。
台南市政府工務局說，南科近年發展快速，市府配合北外環道路(第一期工程)完工後，爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」補助新設立體高架道路直接通往新港社大道及國8南科聯絡道，提供另一快捷道路分流進出南科車輛，避開現有紅綠燈號誌，改善南科園區周邊上下班交通壅塞情況。
工務局說，國8南科聯絡道與新港社大道路口轉向改善工程已完成發包，總經費約3.3億元，道路採立體化車道設計，長約500公尺，未來由國道8號交流道可藉此高架直接進入新港社大道進入南科，不必下平面等紅綠燈再上新港社大道，預計今8月開工，工期480工作天，112年底完工。
台南市長黃偉哲表示，南科為南部重要科技重鎮，主要為光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業進駐，園區就業人口已逾8萬人，現階段僅新港社大道提供南科往台南、永康及仁德主要道路；惟南科聯絡道進入新港社大道，常因直行與左轉車輛交織造成交通阻塞。
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