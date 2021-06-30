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台南疫苗7月1日開打 接種站周邊開放紅黃線停車

中央社 / 台南30日電

台南市明天起莫德納疫苗撥配接種，市府規劃大、中、小型疫苗接種站，交通局在接種站周邊路邊、路外停車場暫停收費、開放校園停車，及接種站周邊路段開放紅、黃線停車。

台南市長黃偉哲表示，為持續有效達到疫苗接種及深入社區服務，在規劃接種站期間一概律定校園開放停車空間，尤其近日天候不穩定，如何做到接種期間市民接駁與停車配套服務相當重要。

交通局長王銘德說，因應小型接種站採機動開設方式，包含衛生所37家、合約醫療院所192家、專責醫院13家，以達到深入社區及民眾就近預約分流接種服務。民眾停車時因開單設備未及設定而仍收到停車繳費通知單，可檢具接種紀錄卡洽交通局註銷當日周邊路邊（外）公有停車場費用。

至於其它中大型接種站因開設時段明確，將事先完成開單設備設定，接種疫苗民眾停車時不會收到繳費通知單。

王銘德說，中大型接種站也協調7校校園開放車輛進入停車，同時仍維持紅黃線開放停車措施，相關資訊可至交通局網站（https://traffic.tainan.gov.tw）查詢。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台南市這波莫德納疫苗將於明天下午開始施打，1至5類施打對象，可至合約醫院掛號；第6類（75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者）接獲通知可就近前往指定地點施打；懷孕婦女建議前往合約醫院診所施打。

另外，為避免安南區家庭群聚疫情擴散，市府陸續匡列212位接觸者進行採檢，採檢結果194人陰性、18人報告未出。擴大篩檢同鄰里居民，市府連續3天在安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站，28日篩檢262人、29日225人，全為陰性；今天上午篩檢152人，報告未出。

另外，成功大學及成大醫院動員近40人，在安南果菜市場（花卉市場）設站提供安南區市民鼻咽PCR篩檢，28日篩檢1070人、29日1485人，全數為陰性；今天上午篩檢802人，報告未出。3天累計提供3996人篩檢服務。

莫德納疫苗 停車場 疫情

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