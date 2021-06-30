莫德納疫苗明運抵雲林 42醫療院所開放預約接種
雲林縣獲配1萬6800劑莫德納疫苗將在明天運抵，縣內共有42個醫療院所接受預約接種，明起開放預約，另外，全縣22處疫苗快打站7月2日展開第4波疫苗快打，接種對象以75歲以上長者優先，各站同步在早上9點開打，有餘劑將會向下調整施打年齡層。
衛生局統計，至昨日止縣內已有5萬多人完成第1劑AZ疫苗接種、2千多人完成第1劑莫德納疫苗接種，5月9日前已完成第1劑AZ疫苗接種者，可於接種後第10至12周公費接種第2劑，並可優先在原接種醫院或於各合約醫療院所預約。
衛生局指出，中央公告各縣市莫德納疫苗第1階段分配數量，雲林縣第1梯次獲配1萬6800劑，預計明天運抵，縣內疫苗接種醫療院所已新增至42處，明起開放以電話或網路、現場登記預約，包含台大雲林分院（斗六、虎尾院區）、成大斗六分院及洪揚、斗六慈濟、安生、福安、若瑟、全生、雲林基督教、雲林長庚與中國醫藥大學北港附設醫院。
診所則有永安、啊波羅、小幼苗、小太陽、簡光甫、優生耳鼻喉科、長冠、善全、黃診所、賴成宏外科、洤華、小熊小兒科、陳源玉內科及德豐診所。
另外，斗南、西螺、麥寮、崙背、四湖、土庫、林內、水林、褒忠、口湖、古坑、元長、二崙、大埤、莿桐、台西等16鄉鎮衛生所也可預約接種。
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