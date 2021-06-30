跨國友情戰勝疫情 台南京都簽署推動交流協定書

台南市長黃偉哲和日本京都市長門川大作今天透過視訊，簽署「台南市與京都市推動交流協定書」深化雙方友誼，台、日兩大「世界歷史都市」攜手共創新的歷史。

台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷及日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次，也親自出席視訊簽署儀式，祝賀兩市友誼長存。

門川大作則對去年疫情爆發時，收到台南贈送護目鏡協助防疫深表感謝。期盼透過交流協定的簽署，促進雙方市民交流，讓兩市更加繁榮發展。

面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅，黃偉哲也感謝日本贈送台灣224萬劑的AZ疫苗，協助台灣度過難關，展示患難見真情難得友誼。透過與京都市簽署交流協定書，也相約共同促進兩市未來交流。

黃偉哲指出，台南市與京都市分別是台、日具有代表性的歷史都市，同是「世界歷史都市聯盟」成員。2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」時，當時他在立法委員任內也曾造訪京都市，對京都市美麗與豐富的歷史文化印象深刻。

雙方交流頻繁，兩市市議會2018年締結友好交流協定，雙方友誼不被疫情打敗，在議會簽署3年後的今天，進一步締結城市間的交流協定。

台南市議會議長郭信良表示，台南市議會與京都市議會淵源深厚，2018年台南成為全世界第一個與京都市議會簽署友好交流協定的議會，2019年他曾親自率團拜會京都，並在當地辦理台南愛文芒果推廣活動；他很高興兩市進一步建立夥伴關係，期待開啟更多交流契機，持續深化台日情誼。

包括京都市議會的議長田中明秀、副議長吉田孝雄、議員寺田一博，以及台南市台日文化友好基金會董事長李退之、台南市觀光旅局遊郭貞慧都出席今天視訊會議。