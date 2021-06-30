快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

躍演劇團新作惹議 里長要導演編劇3人道歉

中央社 / 雲林縣30日電

躍演劇團創作「勸世三姊妹」開場曲，歌詞夾雜不雅用詞，還提及雲林縣虎尾興中里，劇團已獲屋主原諒，當地里長則認為誠意不足，寄出律師函提3訴求，包括要求導演等3人道歉。

勸世三姊妹開場曲，女演員一開口就直接提到雲林縣虎尾興中里，接下來一連串國罵，有網友看了直呼神曲，百聽不厭，但是居住在虎尾鎮興中里的里民卻不開心，被提及的地址屋主喊告。

劇團緊急在網路道歉、下架影片，也與虎尾鎮長丁學忠和被提及的地址屋主聯繫，屋主家屬在劇團臉書粉絲專頁上留言，「這幾天跟曾導演還有家屬溝通後，曾導演也表現非常大的誠意，我們家屬也釋懷了，地址的事情就告一個段落了」。

屋主家屬提到，「這個創作我個人是非常支持的，希望曾導演能繼續為台灣文化繼續努力，謝謝」。

劇團獲得屋主一家的原諒，可是興中里長蔡添丁今天接受媒體訪問時表示，劇團雖然在網路發道歉聲明和下架影片，仍無法感受到劇團的道歉誠意，批劇團根本是大街罵人，小巷道歉。

蔡添丁說，屋主願接受道歉，但當地里民不願罷休，28日寄出律師函給劇團，提3訴求，包括3大報登道歉聲明、臉書道歉聲明置頂1個月和導演曾慧誠等3人親自道歉。

蔡添丁指出，全台三級警戒，待新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和後，曾慧誠和編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人到里辦公室道歉，給居民一個交代。

律師 新冠肺炎

延伸閱讀

五人幫最強童顏！「蔡頌和」田美都竟然已經38歲　戲內音癡戲外其實超會唱

從國光戲院到國軍文藝活動中心——見證傳統話劇的最後風華

高雄防疫電視台連播歌仔好戲 劇團：及時雨維持熱度

躺著也中槍！雲林這鄉民地址被音樂劇飆國罵 地方怒了

相關新聞

影／雨後出太陽台南芒果將爆量 農產公司：下周是產銷考驗

屏東縣枋山芒果之前因謠傳「屏東農產會沾染病毒」的假訊息，造成枋山愛文芒果遭到盤商退貨，農委會主委陳吉仲今天南下台南玉井，...

五月天低調捐100萬防疫 黃偉哲盼疫後台南演唱會+1

人氣天團「五月天」低調捐贈新台幣100萬的防疫專款給台南市政府衛生局。台南市長黃偉哲今天對此表示感動又感謝，希望有機會能...

愛心歐吉桑再出手 台南康那香老董捐16萬片口罩助地方

國內口罩大廠康那香企業董事長戴榮吉今再度捐贈大台南16萬片3D立體醫療口罩，這批市價160萬元防疫物質，將捐給台南將軍等...

功成身退 台南市21區衛生所停止賣口罩16區仍照舊

台南市各區衛生所在去年疫情之初協助販售口罩，衛生局表示，由於市區販售據點充足，民眾不再有排隊買口罩的情況，從7月1日起將...

民進黨南市議員要重啟開議 市府：若疫情獲控制贊成

民進黨台南市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇今天呼籲台南市議會，不論7月12日是否解除三級警戒都應恢復開會，若擔心群聚可採用視...

雲縣府廣場前汽車車格都畫錯？工務處釋疑：會再調整

雲林縣昨有民眾在地方網路社團發文指出，雲林縣斗六市雲林路二段、縣政府廣場前道路停車格「畫的很奇怪」，出現整排汽車緊靠人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。