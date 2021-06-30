躍演劇團新作惹議 里長要導演編劇3人道歉

躍演劇團創作「勸世三姊妹」開場曲，歌詞夾雜不雅用詞，還提及雲林縣虎尾興中里，劇團已獲屋主原諒，當地里長則認為誠意不足，寄出律師函提3訴求，包括要求導演等3人道歉。

勸世三姊妹開場曲，女演員一開口就直接提到雲林縣虎尾興中里，接下來一連串國罵，有網友看了直呼神曲，百聽不厭，但是居住在虎尾鎮興中里的里民卻不開心，被提及的地址屋主喊告。

劇團緊急在網路道歉、下架影片，也與虎尾鎮長丁學忠和被提及的地址屋主聯繫，屋主家屬在劇團臉書粉絲專頁上留言，「這幾天跟曾導演還有家屬溝通後，曾導演也表現非常大的誠意，我們家屬也釋懷了，地址的事情就告一個段落了」。

屋主家屬提到，「這個創作我個人是非常支持的，希望曾導演能繼續為台灣文化繼續努力，謝謝」。

劇團獲得屋主一家的原諒，可是興中里長蔡添丁今天接受媒體訪問時表示，劇團雖然在網路發道歉聲明和下架影片，仍無法感受到劇團的道歉誠意，批劇團根本是大街罵人，小巷道歉。

蔡添丁說，屋主願接受道歉，但當地里民不願罷休，28日寄出律師函給劇團，提3訴求，包括3大報登道歉聲明、臉書道歉聲明置頂1個月和導演曾慧誠等3人親自道歉。

蔡添丁指出，全台三級警戒，待新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和後，曾慧誠和編劇詹傑、音樂總監康和祥等3人到里辦公室道歉，給居民一個交代。