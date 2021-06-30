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蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

雲縣市場從業員323人打完疫苗 明天再打2千人提升防護

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣府農業處長吳芳銘（左一起）、縣長張麗善前往縣內2大包裝蔬菜供應廠視察集貨過程，確保雲林蔬果零汙染。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府農業處長吳芳銘（左一起）、縣長張麗善前往縣內2大包裝蔬菜供應廠視察集貨過程，確保雲林蔬果零汙染。記者陳苡葳／翻攝

日前北農爆發群聚感染事件，令不少消費者憂心蔬菜包裝恐有病毒，卻步到有上架的超市或量販通路消費。雲林縣農業處長吳芳銘釋疑，病毒傳染途徑主要為人與人傳染引起的隱性小群聚，也與縣長張麗善前往縣內2大包裝蔬菜供應廠視察集貨過程，確保雲林蔬果零汙染。

張麗善表示，因應北農事件，縣府除在上周針對批發市場、集貨場人員，及往返北農果菜市場司機、助理員等高風險族群，完成367人快篩，也為快篩陰性且有意願施打疫苗共323人接種。

但因疫情持續，雲林縣為全國大宗蔬菜產區，肩負全國逾三分之一蔬菜供應量，張麗善指出，除要求縣內供應各大超市、大賣場通路及包裝場業者需加強防疫措施，也需嚴格落實人流管制、實聯制登記、戴口罩及進出口量測體溫、戴手套及包裝人員維持社交距離等，避免直接接觸蔬果。

吳芳銘提醒，蔬果在運送過程的溫度、狀況等對病毒而言非適合生存環境，因此消費者只要謹守購買前、後手部清消並保持清潔、正確戴口罩，烹煮蔬果、海鮮、肉類前清洗乾淨，高溫烹煮後就能殺死病毒。

另中央已將屠宰場等相關從業人員納入疫苗優先施打對象，縣府預計7月1日起疫苗分配後為2843名人員施打，施打地點分為海線地區虎尾若瑟醫院、山線地區雲林基督教醫院，有收到通知的民眾請依約至醫院施打，另貨運司機約40人正造冊中。

蔬菜供應業者嚴格落實包裝人員戴手套、口罩維持社交距離等防疫措施，避免直接接觸蔬果。記者陳苡葳／翻攝
蔬菜供應業者嚴格落實包裝人員戴手套、口罩維持社交距離等防疫措施，避免直接接觸蔬果。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府農業處長吳芳銘（左一起）、縣長張麗善前往縣內2大包裝蔬菜供應廠視察集貨過程，確保雲林蔬果零汙染。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣府農業處長吳芳銘（左一起）、縣長張麗善前往縣內2大包裝蔬菜供應廠視察集貨過程，確保雲林蔬果零汙染。記者陳苡葳／翻攝

疫苗 北農 張麗善

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