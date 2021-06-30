雲縣市場從業員323人打完疫苗 明天再打2千人提升防護

日前北農爆發群聚感染事件，令不少消費者憂心蔬菜包裝恐有病毒，卻步到有上架的超市或量販通路消費。雲林縣農業處長吳芳銘釋疑，病毒傳染途徑主要為人與人傳染引起的隱性小群聚，也與縣長張麗善前往縣內2大包裝蔬菜供應廠視察集貨過程，確保雲林蔬果零汙染。

張麗善表示，因應北農事件，縣府除在上周針對批發市場、集貨場人員，及往返北農果菜市場司機、助理員等高風險族群，完成367人快篩，也為快篩陰性且有意願施打疫苗共323人接種。

但因疫情持續，雲林縣為全國大宗蔬菜產區，肩負全國逾三分之一蔬菜供應量，張麗善指出，除要求縣內供應各大超市、大賣場通路及包裝場業者需加強防疫措施，也需嚴格落實人流管制、實聯制登記、戴口罩及進出口量測體溫、戴手套及包裝人員維持社交距離等，避免直接接觸蔬果。

吳芳銘提醒，蔬果在運送過程的溫度、狀況等對病毒而言非適合生存環境，因此消費者只要謹守購買前、後手部清消並保持清潔、正確戴口罩，烹煮蔬果、海鮮、肉類前清洗乾淨，高溫烹煮後就能殺死病毒。