五月天低調捐100萬防疫 黃偉哲盼疫後台南演唱會+1

人氣天團「五月天」低調捐贈新台幣100萬的防疫專款給台南市政府衛生局。台南市長黃偉哲今天對此表示感動又感謝，希望有機會能再度邀請五月天來台南舉辦演唱會。

黃偉哲表示，五月天能受到歌迷及全國民眾肯定，不是沒有原因的，他們「專業上高調、慈善上低調」，他代表台南市民感謝五月天，雖然他們為善不欲人知，但這樣的慈善義舉應該讓更多人知道。

黃偉哲提及今年3月，五月天前來台南舉辦演唱會，且在台南慶生，事後又捐贈防疫經費給台南，期盼有機會五月天再來南部巡演，一定要加上台南這一站，希望到時疫情持續+0，而五月天的演唱會市民們都+1。新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，近期以來各界愛心捐輸不斷。