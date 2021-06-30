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水情好轉 台南主要稻作產區恢復供灌

中央社 / 台南30日電

旱災經濟部災害緊急應變小組今天決議，因水情好轉，曾文與烏山頭水庫嘉南灌區第2期稻作第5、6組恢復節水供灌，台南市農業局指出，預定於7月26日供灌。農民已準備復耕。

台南市政府農業局長謝耀清表示，台南是嘉南平原的大穀倉，後壁、六甲等主要稻作產區都屬於嘉南灌區第5、6組，恢復供灌不僅可以減輕稻農和米廠業者的壓力，相關產業如農藥、肥料、秧苗及代耕等業者得知消息後，也已開心準備復工。

謝耀清表示，嘉南灌區第1至4組預定於7月12日開始供灌，第5、6組預定供灌日為7月26日，市府特別提醒農民和相關業者，目前國內目前仍是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第3級警戒期，近日準備復耕時也要做好防疫措施。

台南市農業局指出，第2期稻作插秧初期正值炎夏高溫，插秧後5天內，為配合施用殺草劑，田面水深要維持3公分左右，可採用放流灌溉降低水溫，減輕高溫對秧苗造成傷害，農友於炎夏工作也要做好自我保護，多喝水、戴斗笠或帽子等遮陽設備，減輕烈日高溫傷害。

高溫 農民 新冠肺炎

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