愛心歐吉桑再出手 台南康那香老董捐16萬片口罩助地方

國內口罩大廠康那香企業董事長戴榮吉今再度捐贈大台南16萬片3D立體醫療口罩，這批市價160萬元防疫物質，將捐給台南將軍等10個行政區。

捐贈儀式安排在將軍區公所，台南市政府民政局長姜淋煌、將軍區長洪聰發代表受贈10區公所致贈感謝狀，戴榮吉自去年疫情爆發以來，第一時間力挺政府加入國家口罩隊，調撥機器投入口罩生產，也多次捐贈地方，光捐贈給台南市政府逾100萬片。

姜淋煌表示，守護市民健康市府責無旁貸，在市長黃偉哲指示下，市府團隊全體動員，而戴榮吉董事長一直是市府最值得信賴的夥伴。感謝戴一直以來的善心義舉，為防疫工作貢獻心力，相信台灣在公私部門齊心協力，能安然度過這次難關。

戴榮吉表示，防疫期間所有第一線醫護及防疫人員為大家承擔風險，犧牲奉獻，守護前線，地方防疫則有賴區公所深入里鄰，同島一心，身為深耕台南在地企業，他很樂意與政府為國人健康共盡心力。

洪聰發指出，口罩為防疫期間重要物資，消耗量極大，感謝戴董事長用行動相挺，區公所一定會妥善運用。他說，這次捐贈包含將軍、佳里、西港、學甲、七股、北門等大北門六區計10萬片口罩，另捐贈南化、楠西、左鎮、龍崎等四區較偏遠地區計6萬片。