功成身退 台南市21區衛生所停止賣口罩16區仍照舊

台南市各區衛生所在去年疫情之初協助販售口罩，衛生局表示，由於市區販售據點充足，民眾不再有排隊買口罩的情況，從7月1日起將停止21區衛生所販售口罩，但仍然保留16區較為偏鄉的衛生所販售口罩。

衛生局表示，去年初疫情剛發生時，民眾排隊搶購口罩，市府為了讓民眾可以買到，去年2月6日本市南化、龍崎區衛生所首發販賣口罩，去年2月16日起，全市衛生所全體加入販售口罩點，衛生所同仁犧牲假日加班販賣口罩，在整體防疫上盡心盡力，服務廣大鄉親。

近來國內口罩產能已大幅提升，各藥局、超商(市)、藥妝等通路門市，都廣設販售據點，民眾購買口罩多元且更為便利，衛生局表示，從7月1日起，配合中央流行疫情指揮中心政策，停止21區衛生所販售口罩。

但仍保留七股、下營、山上、北門、左鎮、玉井、白河、安定、西港、官田、東山、南化、柳營、將軍、麻豆、龍崎共16區衛生所持續販賣口罩。

衛生局提醒市民，因前述16區衛生所承接疫苗接種及社區廣篩設站多項業務，該16區衛生所得彈性調整口罩販售時段，請民眾事先洽詢前述16區衛生所官網公告口罩販售時間前往購買口罩，以免向隅造成不便。