民進黨南市議員要重啟開議 市府：若疫情獲控制贊成

民進黨台南市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇今天呼籲台南市議會，不論7月12日是否解除三級警戒都應恢復開會，若擔心群聚可採用視訊會議。對此，台南市議長郭信良表示，定期會順延是為了讓市府全心防疫，難道是市長黃偉哲領導的各項防疫措施做得不好，連同黨議員都看不下去，迫不及待要開會監督？李宗翰表示，會建議開會是擔心延誤下會期審明年度預算。台南市政府發言人田玲瑚則回應，市府立場以防疫為優先，若疫情獲得控制，贊成盡速恢復定期會。

呂維胤、李宗翰、蔡筱薇指出，議會長期延會可能影響民眾對議會功能的質疑，目前7成以上的議員都還沒總質詢，枉費台南市議會早在去年就已針對疫情制訂視訊會議的開會作業準則，且若再延後，恐怕會延誤10月開始下會期審查明年度預算的進度。

郭信良說，去年向內政部了解以視訊開會的效力於法無據之後，議會即經大會通過，發布《因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開議期間兼採視訊會議開會作業準則》，並已獲行政院同意備查。該準則明訂，若有10名議員以內依法須接受居家檢疫或隔離，無法親自出席會議時，可用遠距視訊方式參與會議；若以目前狀況要視訊開會，對於議員出席或表決結果是否具效力恐生疑義，須再發文送中央審查。

郭信良指，順延定期會議程是為了積極防疫，讓市府官員能全力應變疫情，例如27日一口氣新增8例確診個案，正動員擴大篩檢，此時要求市長及官員被鎖在視訊另一端接受市政總質詢，真的對防疫比較好嗎？難道是市長領導的防疫措施做不好要趕緊開會監督？若大多數議員認為有重大急迫議案，需立即召開會議，可由黨團提出意見，經黨團協商來決定；如果僅是個別少數議員的看法，建議先在黨團內部得到共識，再向議會提出。

市府發言人田玲瑚表示，是否7月13日起恢復定期會，各界看法不一，台中市議會考量國內疫情尚未趨緩，決定8月3日重啟這次定期會未完的議程，台南則是依中央流行疫情指揮中心發布疫情穩定消息或順利解除三級警戒，會支持7月13日起恢復定期會，一切仍遵照指揮中心規定，以防疫為優先。