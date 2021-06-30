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曾文水庫蓄水逾5成 黃偉哲盼二期稻全面開灌

中央社 / 台南30日

曾文水庫蓄水率突破5成，嘉南灌區二期稻作第1組至第4組預定7月12日開灌，台南市長黃偉哲今天表示，農民有耕作需求，糧食供應也要不間斷，他對二期稻全面開灌持肯定正面態度。

黃偉哲今天指出，隨著水情越來越樂觀，嘉南灌區二期稻作供灌態度也要有所改變，農民有耕作需求，糧食供應也要不間斷。

黃偉哲表示，他對嘉南灌區二期稻作第1組至第6組全面開灌持肯定正面的態度，目前，曾文水庫及烏山頭水庫蓄水總量達3億3000萬公噸，若加上南化水庫、白河水庫，蓄水總量超過4億公噸，已達二期稻作所需水量。

他說，嘉南灌區二期稻作不是一次供足，未來3個月間的颱風季和雨季還會陸續供水，他對水情是樂觀的，也希望二期稻作持續耕作。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，嘉南灌區二期稻作6組供灌預定水量逾4億公噸，其中第1組至第4組7月12日開灌，用水量預定2億多公噸。中央應該會儘速公布第5組和第6組是否供灌。

南水局評估，目前水情算是蠻不錯的，曾文水庫和烏山頭水庫蓄水總量48年來枯水排名，已從倒數第19名升至第31名，等於是豐水期的第17名，也就是蓄水已跳升到平均值的中上段班。

南水局今天最新水情資料顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量2億6740萬公噸，蓄水率52.48%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6293萬公噸，蓄水率80.08%；南化水庫已連續10天滿水位，有效蓄水量9174萬公噸；白河水庫有效蓄水量1078萬公噸，蓄水率91.9%。

南化水庫 二期稻作 曾文

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