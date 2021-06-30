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雲縣府廣場前汽車車格都畫錯？工務處釋疑：會再調整

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林有民眾在地方臉書社團提問，斗六市雲林路二段、縣政府廣場前道路車格畫設似乎太大，出現汽車未停在車格內，而是緊靠內側停放而超出格外的現象。記者陳苡葳／攝影
雲林有民眾在地方臉書社團提問，斗六市雲林路二段、縣政府廣場前道路車格畫設似乎太大，出現汽車未停在車格內，而是緊靠內側停放而超出格外的現象。記者陳苡葳／攝影

雲林縣昨有民眾在地方網路社團發文指出，雲林縣斗六市雲林路二段、縣政府廣場前道路停車格「畫的很奇怪」，出現整排汽車緊靠人行道停放、明顯超出車格的現象；縣府工務處說明，因標線與人行道之間是排水溝，標線需避開，且車格大小均符規定，日後AC重鋪會調整車格寬度，讓駕駛可照車格適妥停放。

工務處表示，去年底縣府向公路總局第五區養護工程處申請，於路面上增畫5個汽車停車格、39個機車停車格，主要是方便洽公民眾臨時停放。

有民眾在地方網路社團「斗六人社交圈」發文提問，該路段汽車停車格似乎畫得太大，而且駕駛都往內側停靠，明顯超出車格標線，看起來怪怪的；另名網友說，停車駕駛會習慣停靠內側是正常的，他認為汽車格應往內畫設，增加路上容錯空間。

工務處表示，該路段先前未畫設停車格時，因車道線以外範圍屬於路肩，民眾會慣性停在白線內，即停在路肩上，現在雖已畫車格，但民眾仍依習慣停放。

工務處說，每個汽車停車格長5公尺、寬2.5公尺，符合規定畫設，而車格及人行道中間是排水溝，寬度約0.8公尺，為保留溝渠清淤作業空間，車格才會如此畫設，之後AC重鋪會再調整車格範圍。

民眾停車習慣會往內側停靠，但其實已經把車停到排水溝上了。記者陳苡葳／攝影
民眾停車習慣會往內側停靠，但其實已經把車停到排水溝上了。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市雲林路二段、縣政府廣場前道路停車格，與人行道之間其實還有寬約0.8公尺的排水溝。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市雲林路二段、縣政府廣場前道路停車格，與人行道之間其實還有寬約0.8公尺的排水溝。記者陳苡葳／攝影

人行道 斗六

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