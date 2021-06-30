阿公阿嬤跨國打擊戀曲 嘉縣樂齡學習示範中心線上交流

「疫情下的小溫馨！」疫情改變學習型態，打破實體教學也翻轉中高齡學習，不僅學生停課在家線上學習，阿公阿嬤也跟上腳步，嘉義縣樂齡學習示範中心「樂齡打擊敲擊棒」課程，上午舉行跨國網路線上合作交流，除有趣的節奏課程外，更特別邀請美國音樂家Mike和Heinzel一起擊樂，聯誼同歡。

樂齡學習示範中心主任黃意萍說，實體課程礙於空間上課人數受限，線上學習透過網路科技，讓更多人參與課程，增加朋友，拓展視野，Mike Neumeyer是美國威斯康辛州密爾瓦基知名音樂家，身兼教育人員及作曲家，也是馬林巴琴教育藝術家。

Heinzel是肯薩斯州大學鋼琴演奏博士，曾任職密爾瓦基藝術中學至2020年擔任鋼琴教師，任教威斯康辛音樂學院；住都會區，國外學術交流不稀奇，位在鄉村區水上鄉的樂齡學習中心，學員大多因經濟、語言缺乏跨國學習機會。