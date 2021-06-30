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暑期停課不停餐 慈濟4500萬物資捐弱勢學生

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
慈濟基金會今天捐贈台南市弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」。記者鄭惠仁／攝影
慈濟基金會今天捐贈台南市弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」。記者鄭惠仁／攝影

慈濟基金會捐贈弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，物資金額近4500萬元，今天上午台南市政府以視訊方式接受捐贈，並致贈感謝狀。市長黃偉哲感謝慈濟基金會的無私大愛，在全民防疫的艱困時刻注入社會暖流。物資將於7月陸續配送，讓弱勢家庭學童度過充滿溫馨關懷的暑假。

今天上午11時，黃偉哲與教育局長鄭新輝召開「安心生活！健康好」線上捐贈記者會，以視訊方式向慈濟基金會執行長顏博文等人致贈感謝狀。

黃偉哲感謝慈濟基金會提供弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，守護孩子防疫期間的暑期飲食健康與營養，是次非常好的公私協力合作典範。他說，「健康蔬果箱」與在地農產業者合作，供應當地當季最新鮮的時令健康蔬果，既能扶持弱勢又兼顧低碳永續，打造共利共好的善循環。

鄭新輝表示，黃市長考量疫情造成弱勢學生家庭困境及暑期活動舉辦受阻，特別指示教育局擴大今年暑期弱勢學生午餐補助範圍，除歷年補助的低收入戶學生外，特別將中低收入戶的學生也納入照顧對象，補助經費約增至1560萬元，再搭配慈濟基金會每月1次「安心生活箱」與2次「健康蔬果箱」的配送作業，讓弱勢學生暑假期間「停課不停餐」，營養健康滿分。

慈濟基金會執行長顏博文說，基金會為了減輕弱勢家庭生活壓力，預計配送南市低收及中低收入學生5880家戶「安心生活箱」及「健康蔬果箱」。其中「安心生活箱」物資有米、蔬食麵條、藥膳麵、香積麵(飯)、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑泥、五穀粉、福慧珍粥、素食調理包等，內容豐富。物資配送到學校，由學校通知家長採分流方式到校領取。

慈濟基金會今天捐贈台南市弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，市府舉行線上捐贈儀式。記者鄭惠仁／攝影
慈濟基金會今天捐贈台南市弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，市府舉行線上捐贈儀式。記者鄭惠仁／攝影

慈濟 黃偉哲 教育局

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