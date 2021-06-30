聽新聞
test
0:00 / 0:00
暑期停課不停餐 慈濟4500萬物資捐弱勢學生
慈濟基金會捐贈弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，物資金額近4500萬元，今天上午台南市政府以視訊方式接受捐贈，並致贈感謝狀。市長黃偉哲感謝慈濟基金會的無私大愛，在全民防疫的艱困時刻注入社會暖流。物資將於7月陸續配送，讓弱勢家庭學童度過充滿溫馨關懷的暑假。
今天上午11時，黃偉哲與教育局長鄭新輝召開「安心生活！健康好」線上捐贈記者會，以視訊方式向慈濟基金會執行長顏博文等人致贈感謝狀。
黃偉哲感謝慈濟基金會提供弱勢學生家庭「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，守護孩子防疫期間的暑期飲食健康與營養，是次非常好的公私協力合作典範。他說，「健康蔬果箱」與在地農產業者合作，供應當地當季最新鮮的時令健康蔬果，既能扶持弱勢又兼顧低碳永續，打造共利共好的善循環。
鄭新輝表示，黃市長考量疫情造成弱勢學生家庭困境及暑期活動舉辦受阻，特別指示教育局擴大今年暑期弱勢學生午餐補助範圍，除歷年補助的低收入戶學生外，特別將中低收入戶的學生也納入照顧對象，補助經費約增至1560萬元，再搭配慈濟基金會每月1次「安心生活箱」與2次「健康蔬果箱」的配送作業，讓弱勢學生暑假期間「停課不停餐」，營養健康滿分。
慈濟基金會執行長顏博文說，基金會為了減輕弱勢家庭生活壓力，預計配送南市低收及中低收入學生5880家戶「安心生活箱」及「健康蔬果箱」。其中「安心生活箱」物資有米、蔬食麵條、藥膳麵、香積麵(飯)、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑泥、五穀粉、福慧珍粥、素食調理包等，內容豐富。物資配送到學校，由學校通知家長採分流方式到校領取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言